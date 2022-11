Crypto Art, un libro la racconta con opere di 50 artisti

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - CRYPTO ART - BEGINS (RIZZOLI ILLUSTRATI PER MONDADORI ELECTA, PP 288), a cura di Andrea Concas e Eleonora Brizi. Il movimento della Crypto Arte, che nell'ultimo anno ha travolto il mondo dell'Arte Digitale, viene raccontato attraverso la storia e le opere di 50 crypto artisti - tra i quali Hackatao, Refik Anadol, Kevin Abosch, Osinachi, Federico Clapis, Giant Swan, DADA.Art - che hanno contribuito alla nascita e sono parte con i loro NFTs - Non Fungible Tokens - del presente e del futuro di questa nuova realtà. Un innovativo percorso che si trova nel libro "Crypto art - Begins", a cura di Andrea Concas e Eleonora Brizi, pubblicato da Rizzoli illustrati per Mondadori Electa, su idea e progetto di The NFT Magazine, primo mensile da leggere e collezionare sulla Blockchain Ethereum.

Il volume sarà presentato per la prima volta a Bookcity Milano, sabato 19 novembre alle ore 19.00 presso MEET Digital Culture Center in un evento aperto a tutti, previa registrazione al seguente link (https://www.eventbrite.it/e/registrazione-bookcity-alla-scopert a-della-crypto-arte-449448411297).

Per la prima volta Andrea Concas, founder di The NFT Magazine, teorizza e definisce il "Sistema Crypto Arte" con il quale si va oltre le soluzioni tecnologiche, individuando i suoi protagonisti, insieme alle dinamiche che dietro questa rivoluzione intercorrono tra community, piattaforme digitali e artisti. Attraverso il dialogo con gli artisti e le loro opere emergono le visioni, le aspirazioni, le complessità, nonché i limiti di un mondo che è tutto in divenire e da scoprire. A raccontarlo per The NFT Magazine la curatrice Eleonora Brizi, pioniera del movimento, che ha vissuto con gli artisti, in tempi non sospetti, la grande evoluzione e ascesa della Crypto Arte, già prima della dirompente discesa in campo nel mercato. E il contributo del primo Crypto Art Historian, Martin L.

Ostachowski, che ha ricostruito puntualmente le origini del movimento.

L'innovativo libro "Crypto Art - Begins" trova spazio anche nel Metaverso, con una mostra in realtà virtuale di tutti gli artisti coinvolti accessibile grazie ad un NFT, che ogni lettore potrà riscattare gratuitamente all'interno del volume. Per la prima volta un progetto editoriale entra nel mondo del WEB3 per offrire la possibilità ai collezionisti di acquistare un'edizione speciale del libro da collezionare esclusivamente in NFT.

Il possesso del prezioso NFT permetterà di ricevere in anteprima il libro fisico nella sua edizione limitata, le cui copertine celebrano le migliori opere dei 50 artisti, oltre a garantire numerose esperienze tra fisico e digitale, dando vita ad uno dei drop più grandi nella storia della Crypto Arte.

Nelle librerie italiane dal 15 novembre 2022 in versione inglese, "Crypto art - Begins" sarà disponibile negli Stati Uniti nella primavera 2023 per Rizzoli New York e sul sito www.thenftmag.io tramite NFT. (ANSA).