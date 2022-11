Stregonerie-Premio Strega tutto l'anno, apre omaggio a La Capria

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Si aprirà il 12 novembre con un omaggio a Raffaele La Capria, morto il 26 giugno 2022, la quarta edizione di "Stregonerie - Premio Strega tutto l'anno", la rassegna letteraria dedicata ai capolavori del Premio Strega, ideata e curata da Isabella Pedicini e Melania Petriello in sinergia con Strega Alberti e Fondazione Goffredo e Maria Bellonci. Carmen Pellegrino e Pier Luigi Razzano leggeranno "Ferito a morte" di La Capria, vincitore del Premio Strega nel 1961, alle 18.30 nella sede di Strega Alberti a Benevento.

Il romanzo ruota intorno alla figura di Massimo, un giovane borghese che decide di lasciare la sua Napoli, ancora segnata dalle bombe del secondo conflitto bellico, per trasferirsi a Roma. Nelle poche ore che precedono la sua partenza, in una mattina d'estate, con la luce del sole che penetra dalla finestra della sua camera, Massimo rivive la vita trascorsa nella sua città, con gli amici di una vita, tra gite a Capri, giornate al circolo nautico e i momenti felici e ormai perduti con l'amata Carla.

"Siamo molto contente di inaugurare la quarta edizione della rassegna - affermano Pedicini e Petriello - e siamo felici del lavoro che svolgiamo, giorno dopo giorno, con l'azienda Alberti e la Fondazione Bellonci. Ci preme, inoltre, ringraziare la realtà culturale che, negli anni, si è consolidata intorno alla manifestazione: le librerie della città, i gruppi di lettura, le scuole e tutte le persone che seguono con interesse e attenzione i nostri appuntamenti".

La rassegna proseguirà, fino a maggio, con appuntamenti mensili dedicati alla storia del premio: da Pietro Citati a Pier Paolo Pasolini, da Maria Teresa Di Lascia al rapporto strettissimo tra i libri vincitori e il cinema, gli incontri in azienda daranno voce ai testi, alle autrici e agli autori della grande letteratura dal Secondo Dopoguerra a oggi.

Ci saranno anche un appuntamento con il Premio Strega Giovani riservato alle scuole beneventane e un incontro, per i più piccoli, con il Premio Strega Ragazze e Ragazzi.

L'evento del 12 novembre, come tutti gli appuntamenti della rassegna, sarà trasmesso in diretta streaming su www.spaziostrega.it e sulle pagine social di Strega Alberti e Stregonerie-Premio Strega tutto l'anno.

L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria all'indirizzo mail stregonerie@strega.it. (ANSA).