'Io uccido' di Giorgio Faletti torna in versione graphic novel

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - CAVALETTO, FERRACCI, IERADI, IO UCCIDO GRAPHIC NOVEL TRATTO DAL ROMANZO DI GIORGIO FALETTI (LA NAVE DI TESEO, PP 128, EURO 20) A vent'anni dalla prima uscita, torna in libreria, in un inedito adattamento a fumetti, 'Io uccido', il bestseller internazionale di Giorgio Faletti che ha venduto oltre 5 milioni di copie in Italia ed è stato tradotto in 32 paesi.

Il graphic novel, che sarà in libreria il 14 novembre per La nave di Teseo, realizzato dall'illustratore e sceneggiatore Andrea Cavalletto, dal disegnatore di fumetti David Ferracci e dalla fumettista e illustratrice Assia Ieradi, restituisce con la sua forza visiva tutta la potenza di una storia che ancora oggi turba e affascina.

Un famoso dj di radio Monte Carlo riceve, durante la sua trasmissione notturna, una telefonata da uno sconosciuto che rivela in diretta di essere un assassino. Il caso viene archiviato come uno scherzo di pessimo gusto, ma quando un pilota di Formula Uno e la sua compagna vengono trovati orrendamente mutilati, per il commissario Hulot e il suo amico dell'Fbi Frank Ottobre comincia la caccia angosciosa al feroce serial killer. Unico indizio, una scritta tracciata con il sangue sul luogo di ciascun delitto: "Io uccido".

Attore, compositore, cantante e comico, Giorgio Faletti, morto nel 2014, ha esordito nella narrativa con 'Io uccido' (Baldini e Castoldi) nel 2002, uno straordinario successo confermato con i successivi 'Niente di vero tranne gli occhi', 'Fuori da un evidente destino', 'Io sono Dio fino agli ultimi', 'La piuma' e 'L'ultimo giorno di sole'. (ANSA).