'Cara Sveva. Il tempo e l'amore', primo podcast di Casati Modignani

Sveva Casati Modignani entra nel mondo dei podcast che ad oggi coinvolgono 11 milioni di ascoltatori in Italia con 'Cara Sveva. Il tempo e l'amore'. Il podcast in 4 episodi, disponibili per l'ascolto consecutivo, pubblicato da Mondadori Studios, è sulle principali piattaforme di streaming.

La scrittrice bestseller, appena tornata in libreria con il nuovo romanzo 'Mercante di sogni' (Sperling & Kupfer), dialoga con quattro eroine letterarie indagando i temi a lei cari: l'amore, il matrimonio, la sessualità, la violenza di genere, il femminismo e la letteratura.

Anna Karenina di Lev Tolstoj, Denver di 'Amatissima' di Toni Morrison (Frassinelli), Teresa Batista stanca di guerra di Jorge Amado, (Einaudi), Lady Chatterley di David Herbert Lawrence sono le quattro protagoniste degli episodi del podcast, autrici di quattro lettere rivolte a Sveva in cui raccontano le proprie storie.

Il dialogo immaginario tra Sveva e l'eroina letteraria è un raffinato gioco letterario che fa capire come i grandi classici ancora riflettano il nostro presente. Il podcast di Sveva Casati Modignani è il secondo progetto di Mondadori Studios, il complemento delle attività editoriali del Gruppo Mondadori, nato con l'obiettivo di creare una nuova piattaforma di ideazione e produzione di contenuti audio originali.

Dove trovare il podcast: https://www.spreaker.com/show/cara-sveva-il-tempo-e-lamore https://open.spotify.com/show/4U7Wis5zQs8hsflItfyGSi https://podcastaddict.com/podcast/4128950 https://www.podchaser.com/podcasts/cara-sveva-il-tempo-e-lamore- 4951875 https://iheart.com/podcast/103765057 https://www.deezer.com/show/5307187 https://podcasts.apple.com/us/podcast/cara-sveva-il-tempo-e-lamo re/id1651565070.