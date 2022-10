Brera, capire la finanza permette di 'leggere' il futuro

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - La finanza "è la contemporaneità, permette di raccontare il presente e 'leggere' il futuro. E' come l'acqua, riempie dei vuoti e prende delle forme. Qualunque situazione la puoi interpretare con la sua lente d'ingrandimento". Lo dice all'ANSA Guido Maria Brera, Chief Investment Officer del Gruppo Kairos e autore di romanzi bestseller capaci di far entrare i lettori nel mondo di affari e investimenti, come 'I Diavoli' (2013), diventato anche una delle serie Sky con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi (già annunciata una terza stagione). Un percorso che passa anche per i podcast, sempre scritti da Brera con i Diavoli, il collettivo da lui stesso fondato: il più recente è 'Black Box - La Scatola Nera della Finanza' di Chora Media (disponibile su Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, Google Podcasts e tutte le altre principali piattaforme audio, oltre che su choramedia.com) arrivato al terzo appuntamento, che per il successo ottenuto è appena diventato weekly, con una puntata ogni settimana. Il senso di questo podcast "è proprio dare a chi ascolta, uno strumento, una 'scatola nera' sull'economia, per interpretare ciò che succede" spiega Brera.

La prima puntata, This is England, metteva in risalto tutte le contraddizioni della politica economica dell'allora premier britannica Liz Truss, che poi per le polemiche in patria si è dimessa. Ora primo ministro è Rishi Sunak: "Sicuramente saprà domare i mercati". Però "bisogna vedere se sarà essere in grado di creare un benessere più ampio, e di farlo arrivare alle varie fasce della popolazione". Il discorso programmatico di Giorgia Meloni "mi è piaciuto.

Un premier andrebbe giudicato quando inizia ad agire, non capisco questi giudizi preventivi. Si può esprimere il dissenso con il voto, con una legittima critica, ma ha senso farlo dopo qualche mese". Tutti pensano sia in arrivo una crisi economica disastrosa: "Io invece sono molto ottimista, penso di essere l'unico - commenta sorridendo -. Nel breve la situazione sarà difficile ma continuo a pensare che il ritorno dello Stato vicino ai mercati sia la soluzione per uscire da queste acque agitate". (ANSA).