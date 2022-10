'1922 Il fascismo al potere', in dialogo Scurati ed Ezio Mauro

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Anteprima di Libri come, la festa del libro e della lettura, che nel centesimo anniversario della Marcia su Roma, vedrà Ezio Mauro e Antonio Scurati in dialogo su '1922 Il fascismo al potere' in una serata moderata da Marino Sinibaldi , il 27 ottobre alle 21 all'Auditorium Parco della Musica di Roma, nello spazio Risonanze.

La Marcia, Mussolini, il Fascismo. Accadeva tutto cento anni fa.

Lo raccontano molti libri in uscita in questi mesi e la Fondazione Musica per Roma con Libri Come ne ha scelti due: 'L'anno del fascismo' (Feltrinelli), la cronaca storica di Ezio Mauro sull'anno che culminò, il 30 ottobre, con l'arrivo di Mussolini a Roma e con la fine dello Stato liberale. Cosa sappiamo di quel golpe lungo un anno e delle strategie di Mussolini mentre i suoi prendevano Roma? E 'M .Gli ultimi giorni dell'Europa' (Bompiani), terzo volume della serie bestseller dello scrittore Premio Strega Antonio Scurati dedicata al fascismo e a Benito Mussolini, Durante l'incontro verrà annunciato il tema della prossima edizione di Libri come che si terrà all'Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" dal 24 al 26 marzo 2023. (ANSA).