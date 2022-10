A Trieste una cena-spettacolo svela la vera storia di Pinocchio

(ANSA) - TRIESTE, 21 OTT - Raccontare la vera storia di Pinocchio durante una cena-spettacolo, intervallata da musiche, effetti sonori e gruppo vocale e arricchita da una mostra con alcuni tra i 180 disegni più significativi che l'orafo-illustratore Maurizio Stagni ha utilizzato per realizzare il racconto per immagini "Le avventure di Pinocchio".

E' l'appuntamento in programma stasera nel borgo carsico di Gropada a Trieste, nell'ambito del progetto "Pinocchio", ideato da Stagni con l'associazione Anakrousis e il patrocinio della Fondazione Collodi.

Durante l'evento, spiegano i promotori, i protagonisti de "Le avventure di Pinocchio" saranno raccontati "in una chiave diversa da quella comunemente accettata che non mancherà di sorprendere i partecipanti e renderli curiosi di una lettura del testo originale". L'evento verrà riproposto il 28 ottobre in lingua slovena con la voce narrante di Vladimir Jurk.

Oltre alle due cene spettacolo, il progetto prevede una mostra allestita nello spazio Filatelia di Poste Italiane a Trieste con i bozzetti e timbri che Stagni ha realizzato per scrivere il racconto per immagini (disponibile online e a breve anche in lingua slovena); un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura "Serata con Mostra e Spettacolo Pinocchio"; una mostra costituita da 10 pannelli raffiguranti i disegni più rappresentativi del racconto per immagini di Stagni nella sede di Anakrousis. Tra gli obiettivi del progetto anche la pubblicazione cartacea in italiano e sloveno del testo di Stagni e la traduzione in altre lingue, a partire da inglese e tedesco. (ANSA).