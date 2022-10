Scintille, podcast di Francesca Cavallo nel mondo dell'energia

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - 'Scintille': non ci potrebbe essere nome più illuminante per il podcast in sei appuntamenti di Francesca Cavallo, dedicato a ragazzi e adolescenti, che affronta un tema di straordinaria attualità come quello dell'energia. Un progetto immersivo inseguendo l'energia nei luoghi in cui si esprime, dalla troposfera al cratere di un vulcano, perdendosi tra gli specchi o trovando le applicazioni sul pianeta del carburante che fa brillare le stelle. Insomma storie per orientarsi in uno dei temi più caldi del momento e che è al centro di equilibri difficilissimi tra diversi paesi.

'Scintille' sarà disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme podcast a partire dal 20 ottobre.

Si tratta appunto di un progetto destinato agli adolescenti e alle loro famiglie per aiutare le nuove generazioni a orientarsi nel dibattito intorno al tema più scottante del momento. "Credo che sia giunto il momento di smettere di parlare della transizione verde con la retorica del castigo" dice Cavallo "e che iniziamo a raccontarla come la sfida più straordinaria che l'umanità abbia mai affrontato. Solo così aiuteremo le nuove generazioni a guardare al futuro con speranza e voglia di fare, invece che con ansia o indifferenza". Per la prima volta, la scrittrice bestseller di 'Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli' si ritrova ad essere non solo autrice delle storie raccontate nei sei episodi che compongono il podcast, ma anche interprete dell'edizione italiana. Il progetto, infatti, esce in contemporanea in italiano, inglese e spagnolo con la collaborazione di due straordinarie "bambine ribelli": Andini Makosinski, 23 anni, inventrice della prima torcia che prende energia dalla mano umana, e Xochitl Guadalupe Cruz, 13 anni, che ha costruito uno scaldabagno fotovoltaico per la sua famiglia in Chiapas usando solo materiali riciclati.

"L'energia" recita Cavallo nel teaser di Scintille "è il legame che unisce le nostre abitudini quotidiane, le trasformazioni dovute al cambiamento climatico, e gli equilibri spesso difficilissimi tra diversi Paesi".

Ognuno dei sei episodi del podcast è dedicato a uno dei luoghi in cui si produce energia, partendo da una centrale a carbone ed esplorando poi centrali fotovoltaiche, eoliche, geotermiche, e di idrogeno, per concludersi con un viaggio in un 2050 nel quale siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'accordo di Parigi. Il sound design coinvolgente (curato da Simone Lanza) e la gran quantità di aneddoti affascinanti rendono accattivante un tema al quale in questi mesi siamo abituati a pensare solo con preoccupazione.

La produzione di 'Scintille' è stata a cura di Undercats, la nuova società media fondata da Cavallo, ed è stata realizzata con il supporto di Enel Green Power. 'Scintille' sarà disponibile in tutte le maggiori piattaforme podcast con uscite settimanali a partire dal 20 ottobre. (ANSA).