Amitav Ghosh, proteste in Iran non entrino in giochi geopolitica

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "E' un ottimo segno il fatto che le donne si ribellino contro questo regime iraniano così incredibilmente repressivo e maschilista e penso che i social media abbiano svolto e svolgano un ruolo molto importante nel sostenere e nel dare visibilità a questo movimento". Lo dice all'ANSA il grande scrittore indiano Amitav Ghosh delle proteste in Iran dopo l'uccisione di Mahsa Amini, perché indossava "in maniera inappropriata" il velo, che sono state sostenute in tutto il mondo provocando un'ondata inarrestabile di solidarietà con il gesto simbolico di tagliarsi una ciocca di capelli da parte di tantissime donne e lo slogan "Donna, vita, libertà".

"Auspico che questo movimento non si lasci invischiare in giochi di geopolitica globale. Per esempio al fatto che gli Stati Uniti si sono affrettati a dare il proprio sostegno al movimento. Adesso come adesso non capiamo esattamente, non abbiamo chiarezza su quale sia il fattore geopolitico in gioco" ha sottolineato Ghosh, in Italia per l'uscita del suo nuovo libro 'La maledizione della noce moscata', dal 18 ottobre per Neri Pozza nella traduzione di Norman Gobetti e Anna Nadotti, un saggio in cui l'odierna crisi climatica, demografica e sociale non è per niente estranea all'ordine geopolitico inaugurato dai colonizzatori del Primo mondo. (ANSA).