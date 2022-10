Librerie.coop entra in Ali- Confcommercio

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Librerie.coop entra nell'Associazione Librai Italiani aderente a Confcommercio.

"Una scelta dettata dalla stessa visione, quella di creare e rappresentare delle librerie di forte identità sociale, che accomuna Ali-Confcommercio e le librerie appartenenti al gruppo di Coop Alleanza 3.0. Non solo spazi di vendita ma anche e soprattutto luoghi di incontro, di riferimento territoriale e di stimolo culturale" spiega l'Associazione Librai Italiani- Confcommercio.

Con la sua rete di 32 librerie indipendenti, collocate sia nei centri cittadini che nei centri commerciali e la gestione di oltre 50 spazi libri nella Gdo (Grande Distribuzione Organizzata), l'entrata delle librerie.coop non fa altro che incrementare il numero di librerie associate ad Ali e a rafforzare l'intento comune di promuovere la cultura attraverso il libro e la lettura.

"L'adesione di Librerie.coop consente ad Ali di poter affermare di rappresentare tutti i modelli di libreria oggi presenti in Italia, da quelle indipendenti a quelle in franchising, a quelle di catena editoriale e quelle di catena indipendente" spiega Paolo Ambrosini, presidente dell'Associazione Librai Italiani - Confcommercio. "Oggi sono voluto andare presso la sede di Librerie Coop, perché sono convinto che il dialogo, il confronto tra forme ed esperienze diverse di fare impresa libraria rappresenti una grande opportunità per riuscire a vincere la ritrosia degli italiani verso il libro e la lettura; solo se resteremo uniti infatti saremo interlocutori affidabili e credibili per le istituzioni chiamate soprattutto in questo tempo a scelte difficili per garantire coesione e crescita socio-culturale" racconta Ambrosini.

"Entrare a far parte di Ali rappresenta per noi l'opportunità di confrontarci con tutti gli operatori del settore, per garantire che la libreria 'fisica' resti al centro del dibattito sul ruolo della lettura nel nostro paese, per sviluppare una visione comune sul futuro dei presidi culturali quali sono le librerie. Ci auguriamo che la nostra adesione sia portatrice di valore e che possa contribuire a completare la rappresentazione del nostro sistema culturale. Certamente entrare nell'associazione che rappresenta migliaia di professionisti sarà un grande stimolo alla crescita e al confronto per tutti i nostri librai che sono il vero fondamento delle librerie" afferma il direttore generale Librerie.coop, Nicoletta Bencivenni. (ANSA).