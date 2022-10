Adattamento a fumetti per best seller "Io uccido" di Faletti

(ANSA) - ASTI, 14 OTT - Il prossimo 11 novembre uscirà il nuovo adattamento a fumetti del best seller internazionale "Io uccido", dell'astigiano Giorgio Faletti, dato alle stampe vent'anni fa.

L'opera inedita è stata curata dallo scrittore Andrea Cavaletto e del disegnatore David Ferracci, con i colori di Assia Ieradi e sarà presente in anteprima a Lucca Comics & Games, allo stand Oblomov Edizioni. In Italia "Io uccido" ha venduto oltre 5 milioni di copie ed è stato tradotto in 32 Paesi. Un dj di radio Monte Carlo, durante la sua trasmissione notturna, riceve una telefonata da uno sconosciuto che rivela in diretta di essere un assassino. Il caso viene archiviato come uno scherzo di pessimo gusto ma, quando i corpi orrendamente mutilati di un pilota di Formula Uno e della sua compagna vengono trovati, iniziano i giorni più oscuri dell'ispettore Hulot, incaricato di trovare il maniaco. Sarà aiutato nell'indagine dall'amico Frank Ottobre, agente dell'Fbi temporaneamente in congedo in seguito al trauma della morte della moglie. Mentre l'indagine si intensifica, i delitti continuano, preceduti ogni volta da una telefonata con un indizio sulla prossima vittima e sottolineati da una scritta tracciata con il sangue: "Io uccido".

Andrea Cavaletto, illustratore e sceneggiatore, collabora con vari editori e produttori cinematografici italiani e stranieri.

Tra gli editori, Sergio Bonelli, Edizioni Inkiostro, Feltrinelli Comics, Edizioni Npe. Insegna scrittura creativa alla scuola Holden di Torino e alla Civica Luchino Visconti di Milano. David Ferracci, di Assisi, ha collaborato come disegnatore di fumetti con Feltrinelli Editore, Astorina, Bugs Comics, Noise Press, Passenger Press, Manticora Autoproduzioni e Raven Distribution.

Assia Ieradi, di Roma, ha lavorato come fumettista e illustratrice per editori quali Il Castoro, Ravensburger, Morsi Editore e Blackboard Autoproduzioni.