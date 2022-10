La biografia dei Queen in Italia in versione aggiornata

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Esce mercoledì 19 ottobre "Queen - As It Began. La biografia ufficiale" con la prefazione di Brian May, scritta a quattro mani da Jacky Smith e Jim Jenkins. Il libro è già disponibile in preorder nei maggiori store digitali.

L'edizione originale di questa illustre e autorizzata biografia dei Queen ha esplorato ogni aspetto della leggendaria carriera del gruppo dagli albori fino al 1992. Questo libro, recentemente rivisto e aggiornato in collaborazione e con il contributo di Brian May e Roger Taylor - e attingendo a interviste esclusive con i membri della band - completa la storia dell'era Mercury e degli anni immediatamente successivi alla sua morte. Con numerose fotografie extra e una nuova prefazione di Brian May, "Queen - As It Began": edizione aggiornata e autorizzata, rappresenta un ritratto dettagliato e autorevole del periodo fondamentale della storia dei Queen.

Nel 1970, quando lo studente di astronomia Brian May e l'apprendista dentista Roger Taylor decisero di ricostruire la loro neonata band Smile con un nuovo cantante conosciuto come Freddie Bulsara, stavano preparando il terreno per lasciare un segno indelebile nella storia della musica. Con l'arrivo del bassista John Deacon nel 1971 - e un nuovo nome d'arte per Freddie Mercury - la classica formazione dei Queen era completa.

Quattro anni più tardi, per la prima volta in testa alla classifica con "Bohemian Rhapsody", i Queen confermarono la loro reputazione di band di fama mondiale. Ripercorrendo il cammino di ogni membro della band, dall'infanzia ai primi tentativi musicali, "Queen - As It Began" racconta come si è formata la band e come siano arrivati a fare il tutto esaurito negli stadi.

Come spiega Brian May nella sua prefazione, Jacky Smith e Jim Jenkins sono stati testimoni delle dinamiche interne alla band per buona parte della sua esistenza, il che li rende perfetti narratori di questa storia. (ANSA).