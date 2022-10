Libri: Tomás Navarro, La via del pensiero positivo

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - TOMAS NAVARRO, LA VIA DEL PENSIERO POSITIVO. COME EVITARE GLI 8 ERRORI CHE BLOCCANO LA MENTE (Giunti, pp.256, 16 euro) Pensare bene per vivere bene, evitando inutili e dannosi blocchi mentali, non è una chimera, ma qualcosa alla portata di tutti: ne è convinto Tomás Navarro, autore de "La via del pensiero positivo", edito da Giunti. Navarro, che dal 16 ottobre sarà in tour con il suo libro in Italia (si parte da Villorba, per poi toccare Trieste, Milano, Lentate sul Seveso, Firenze e Roma), si propone come una sorta di "allenatore", in grado di accompagnare i lettori in modo divertente e spigliato alla scoperta delle abitudini e dei vizi più comuni che ci allontanano dal pensiero positivo.

Attraverso l'uso di tecniche come il deep thinking e l'eseismo (chiedersi "E se…"), smantellando tutti i pensieri assolutisti o negativi e riconoscendo con umiltà di non pensare sempre bene, le trappole cognitive si possono contrastare e addirittura volgere a nostro vantaggio. In particolare, l'autore individua in questa sorta di manuale 8 passi falsi da evitare: dal pensare troppo velocemente al pensare superficialmente, dal non riporre fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità al dare importanza a ciò che è irrilevante, e poi limitare le alternative, credere a tutto ciò che si pensa, trarre conclusioni e prendere decisioni quando non si sta bene e generalizzare. (ANSA).