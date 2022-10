Domenica di Carta, apertura straordinaria archivi e biblioteche

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Torna il 9 ottobre la "Domenica di Carta", l'iniziativa promossa dal ministero della Cultura per valorizzare l'immenso e prezioso patrimonio librario custodito nelle biblioteche e negli archivi dello Stato. Numerosi eventi animeranno questi luoghi della cultura che accoglieranno i visitatori con itinerari guidati, laboratori didattici e visite speciali per raccontare i più celebri capolavori che conservano: libri, antichi manoscritti, cinquecentine, codici miniati, registri, mappe geografiche, partiture musicali, disegni e stampe, ma anche dipinti e sculture.

In questa edizione il ministero partecipa all'iniziativa anche attraverso il progetto "Topi da biblioteca in tour" con Geronimo Stilton - il topo giornalista più amato da bambini e ragazzi - che, nelle prossime settimane, sarà alla guida di un percorso che farà tappa in alcune delle 46 biblioteche dello Stato, alla ricerca dei segreti del patrimonio librario della Penisola. L'elenco delle biblioteche e degli archivi aderenti e degli appuntamenti è in continuo aggiornamento e consultabile su: https://cultura.gov.it/evento/domenicadicarta2022. (ANSA).