Esce in Italia il primo giallo di Tadej Golob

(ANSA) - TRIESTE, 27 SET - Raffinata indagine psicologica, di trama, di bella scrittura, che tratteggia con minuziosa precisione la realtà della Slovenia contemporanea. E' il giallo "Dove nuotano i pesci gatto" di Tadej Golob (Ronzani), che uscirà domani in Italia, in occasione della presenza dell'autore al festival 'Venezia legge i balcani' (29.09), alle librerie Lovat di Trieste (30.09) e di Villorba (1.10) e al Book Pride di Genova (2.10).

Un giallo che ha per protagonista l'ispettore Taras Birsa, che vive qui una storia dura, dall'aroma di Mitteleuropa, che nasce dal ritrovamento del cadavere decapitato di una donna una notte di Capodanno, nei pressi del monte Vogel in Slovenia, durante una terribile bufera di neve. Le vicende investigative si intrecciano inevitabilmente con le vite dei protagonisti e con le assurde anomalie del sistema di polizia, tra gelosie, adulterio e relazioni complicate che si instaureranno tra i membri della squadra investigativa.

Con il libro d'esordio, Tadej Golob (Maribor, Slovenia, 1967), nel 2010 vinse il premio «Kresnik» miglior romanzo dell'anno. Da allora ha scritto biografie, romanzi per ragazzi, ha collaborato con quotidiani e riviste. Dove nuotano i pesci gatto è il suo primo romanzo poliziesco (Goga, 2016), e il primo di una serie dell'ispettore Birsa. Nel 2019 in Slovenia è stata girata una serie TV ispirata al romanzo, e nello stesso anno, Mladinska knjiga, la più grande libreria slovena, lo ha classifica al terzo posto dei libri più venduti. Nel 2023 Ronzani pubblicherà la prima traduzione italiana del seguito, Leninpark. (ANSA).