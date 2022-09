Dicker al top, segue effetto social Hoover tra libri più venduti

(ANSA) - ROMA, 27 SET - In cima alla classifica dei libri più letti in Italia, tra il 15 agosto e l'11 settembre, resta 'Il caso Alaska Sanders' (La nave di Teseo) dello svizzero Joel Dicker che riporta in top 10 anche il titolo precedente dell'autore: 'La verità sul caso Harry Quebert (Bompiani), in settima posizione. L'unica novità è in decima posizione: 'Al di qua del fiume' (Nord) di Alessandra Selmi, altra saga familiare in casa Nord dopo il travolgente successo di Stefania Auci. Il Premio Strega Mario Desiati con 'Spatriati' (Einaudi) passa dal secondo al quarto posto. Social e coda lunga plasmano la top ten così troviamo Colleen Hoover con 'It ends with us' (Sperling & Kupfer) al secondo posto ed Erin Doom con 'Fabbricante di lacrime' (Magazzini Salani) al terzo.

Questo secondo le classifiche mensili dei libri più venduti pubblicate il 27 settembre sul Giornale della Libreria, il magazine dell'Associazione Italiana Editori-Aie, che ogni 4 settimane pubblica online l'elenco dei 100 libri più letti e le classifiche settoriali per la narrativa straniera e italiana, ragazzi, saggistica e, per la prima volta, anche manualistica e fumetti.

Il passaparola su TikTok sospinge verso l'alto 'Una vita come tante' (Sellerio) di Hanya Yanagihara che passa all'ottava posizione dalla 34ma delle settimane precedenti e 'Cambiare l'acqua ai fiori' (e/o) di Valérie Perrin che sale alla nona posizione dalla 12ma. E non si tratta per niente di nuovi titoli: il primo è uscito nel 2016, il secondo è stato il best seller assoluto del 2020 ed è uscito nel 2019.

Conferme,con piccole variazioni di posizione, Per i titoli restanti: 'Il rosmarino non capisce l'inverno' (Einaudi) di Matteo Bussola, in quinta posizione e 'Come uccidono le brave ragazze' (Rizzoli) di Holly Jackson (Rizzoli), in sesta posizione.

Nella classifica bambini e ragazzi il trend infinito di Harry Potter si fonde con quello delle letture estive riportando in cima addirittura il primo titolo della saga: 'Harry Potter e la pietra filosofale' (Salani). Ma è di J.K. Rowling tutto il podio.

Tra i manuali, a tenere compagnia a 'La sottile arte di fare quello che c***o ti pare' (Newton Compton) gli altrettanto aspirazionali 'Riscrivi le pagine della tua vita' (Rizzoli) e 'Il coraggio di non piacere' (DeAgostini). Il più letto tra i saggi è 'Sulla tua parola', il messalino di settembre-ottobre 2022 (Editrice Shalom). E per i fumetti 'Kaiju No. 8' (Star Comics) di Naoya Matsumoto. (ANSA).