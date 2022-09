Ben Jelloun, il mondo deve sostenere le proteste per morte Mahsa

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "L'Iran è una dittatura da sempre.

Adesso la reazione del popolo è fortissima e tutto il mondo deve sostenerla, lasciare da parte gli interessi". Lo dice all'ANSA lo scrittore e poeta Premio Goncourt Tahar Ben Jelloun della morte della giovane Mahsa Amini, dopo tre giorni di coma per i maltrattamenti subiti dalla polizia morale perché non indossava correttamente il velo. "In una dittatura religiosa una donna è stata condannata perché ha lasciato vedere la sua pelle. E' una cosa davvero stupida e terribile. Bisogna difendere le donne in tutto l'Iran. Solo il popolo iraniano può fare qualcosa con l'aiuto dei paesi europei e dell'America" spiega lo scrittore.

(ANSA).