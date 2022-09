Feltrinelli - Morellini, nuova collana guide turistiche insieme

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Feltrinelli Editore e Morellini uniscono le forze per innovare la proposta editoriale nel settore guide turistiche con una nuova collana interamente ideata e progettata in Italia. I titoli usciranno dal 2023 con i due marchi editoriali in copertina.

L'estate 2022 ha segnato per tutto il mondo la ripresa del turismo dopo due anni di grave difficoltà dovuti alla pandemia.

Questa inversione di tendenza ha riguardato anche il mercato delle guide turistiche che, nonostante le alternative online, sembra non conoscere crisi e ha visto aumenti del fatturato anche del 300% rispetto al 2020. "Per presidiare il mercato e offrire un prodotto di qualità Feltrinelli Editore ha scelto di ampliare la propria produzione nel settore lanciando una nuova collana curata dall'editore Morellini, un marchio che dal 2015 al 2019 ha conosciuto i più ampi margini di crescita (oltre il +30% per ciascun anno), arrivando in poco tempo a triplicare il proprio fatturato e a collocarsi nel 2019 al secondo posto (dopo Touring Club Editore) tra gli editori di contenuti interamente realizzati in Italia" spiega una nota.

Il punto di forza delle guide Feltrinelli-Morellini sarà la realizzazione completamente autonoma dei contenuti: ideare una guida in Italia e farla realizzare da autori residenti nel nostro paese consente di offrire informazioni specificatamente pensate per il lettore italiano e di garantire guide aggiornate fino al momento di andare in stampa, non avendo dilatazione dei tempi per la traduzione.

Tra gli esempi di maggior successo: il volume dedicato all'Albania, paese che ha conosciuto un vero e proprio boom del turismo negli ultimi anni (nel solo periodo gennaio-giugno 2022 +198 mila presenze) e per il quale Morellini Editore è stato il primo e per molto tempo l'unico a proporre una guida. Lo stesso per i Paesi Baschi, Valencia, Amburgo, Marsiglia, Lione, i mercatini di Natale, e, per l'Italia, Parma, Perugia, il Monferrato, Piacenza, Ragusa e Val di Noto.

L'aggiornamento delle guide Feltrinelli-Morellini sarà inoltre garantito dall'innovativo formato Extended Book (ww.extendedbok.eu), un modello editoriale nato alla Morellini e ora utilizzato da un numero crescente di editori, che dà modo al lettore di accedere a una serie di contenuti aggiuntivi digitali collegati al libro: video, playlist Spotify.

La nuova collana, che va ad affiancarsi alla prestigiosa collana Rough Guides edita da Feltrinelli, partirà con una serie di destinazioni italiane, raccontate da "insider" accompagnando il lettore alla scoperta dell'anima di un territorio, dalla tradizione culturale ai gerghi, e con alcune destinazioni scelte tra i titoli di maggior successo di Morellini. (ANSA).