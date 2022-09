Night Man, la nuova serie del fumettista Leo Ortolani

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Leo Ortolani, fumettista conosciuto per il suo irriverente quanto spassoso Rat-Man, che quest'anno ha compiuto 25 anni torna in edicola, ma anche online, grazie a Night-Man, nuova miniserie parodistica su una delle icone del cinema horror: Freddy Krueger della saga Nightmare.

Il nuovo lavoro inedito di Ortolani, arriva con il primo capitolo giovedì 15 settembre per Panini Comics (3,50 €. Pagine: 32) La miniserie si svilupperà in 6 uscite totali distribuite a cadenza mensile in edicola, fumetteria e su Panini.it.

Nel mondo dei sogni e degli incubi si sa, tutto è possibile, tranne viverci. L'amore è un altro sentimento poco contemplato e lo sa bene Night-Man, il signore indiscusso degli incubi. Da sempre il re della notte, che spaventa tutti coloro che giungono nel suo regno, non ha fatto i conti con Anna. Una storia che può apparentemente sembrare dolce e romantica, in una gara a far battere il cuore, una storia che pare un Harmony ma non lo è.

In Night-Man, Ortolani si mette alla prova con la parodia del celebre film Nightmare - Dal profondo della notte e la serie si preannuncia un vero tuffo nelle iconiche atmosfere da brivido degli anni 90, arricchite dall'inconfondibile ironia di Ortolani e dagli indimenticabili personaggi di Venerdì 12.

"Preparatevi ad affrontare i vostri incubi peggiori. Quelli in cui 'non sei tu, sono io'. Quelli che ti ha visualizzato ma non risponde. Preparate il vostro Aldo interiore. Fate tutto ciò che volete. Ma soprattutto, per l'amor del cielo, SVEGLIATEVI!" ha commentato Ortolani. La nuova serie di uno dei fumettisti italiani più amati ha tutte le carte in regola per accaparrarsi un posto in libreria e non andarsene mai più. (ANSA).