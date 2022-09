'Leggo.Penso.Voto', campagna Librerie Feltrinelli

(ANSA) - ROMA, 14 SET - I libri "come strumento fondamentale per decifrare e interpretare le dinamiche e i cambiamenti in corso nella società civile ed esercitare un voto consapevole".

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre le Librerie Feltrinelli lanciano in tutte le librerie e online sull'e-commerce lafeltrinelli.it e Ibs.it - la campagna 'L'importanza di essere e-lettori. Leggo.Penso.Voto'. "Essere e-lettori significa assumere consapevolezza per esercitare al meglio il proprio diritto di voto" spiegano gli organizzatori.

Per questo Librerie Feltrinelli propongono una serie di approfondimenti bibliografici sulle tematiche al centro del dibattito politico prendendo in considerazione quattro filoni.

Sul tema dei Diritti umani e integrazione, tra le letture proposte: 'L'unica persona nera nella stanza (66th&2nd) di Nadeesha Uyangoda, italiana di seconda generazione, giornalista e autrice freelance che tratteggia l'immagine di un Italia che tendiamo a respingere: un Paese che non concede sconti neanche ai bambini se sono ritenuti estranei o diversi; 'Stranieri alle porte' (Laterza) in cui Zygmunt Bauman ha analizzato la reazione delle società europee alla crisi migratoria. E ancora titoli come Fratellino (Feltrinelli) di Amets Arzallus Antia- Ibrahima Balde che ci fa capire cosa siano la traversata del deserto, il traffico dei migranti, la prigionia. Nella sezione Economia e Lavoro ci sono saggi come' ll prezzo del futuro' (La Nave di Teseo) in cui Alan Friedman ci restituisce il ritratto di un'Italia al bivio, 'All'inferno e ritorno' (Feltrinelli Editore) una guida nel labirinto della nostra ricostruzione economica di Carlo Cottarelli e titoli di narrativa come 'Un lavoro perfetto' (Marsilio) di Tsumura Kikuko, talento emergente nel panorama letterario giapponese, vincitrice anche del prestigioso Premio Akutagawa, che racconta il delicato ma necessario percorso di una donna colpita da burn-out. Per Scuola e futuro dei giovani, laFeltrinelli consiglia la lettura di saggi tra cui 'La buona scuola. Cambiare le regole per costruire l'uguaglianza' (Feltrinelli) in cui Rachele Furfaro propone un nuovo modello di educazione. E ancora 'Che fine hanno fatto i bambini. Cronache di un Paese che non guarda al futuro' (Piemme) di Annalisa Cuzzocrea per capire cosa ci stiamo perdendo, come stiamo mettendo in pericolo il nostro futuro e da dove bisogna ripartire. Mentre per un punto di osservazione sul mondo dell'istruzione e le sfide per le nuove generazioni, il romanzo 'Non è questo che sognavo da bambina' (Garzanti) di Sara Canfailla e Jolanda Di Virgilio. Nella sezione Ambiente e Sostenibilità tra i titoli consigliati, 'Spirito Green' (Il Mulino) in cui William D. Nordhaus analizza l'insieme dei principi e delle azioni necessarie per disegnare nuove istituzioni, leggi e norme etiche e 'Le sfide della transizione ecologica' (Piemme) di Edo Ronchi, fra i principali esponenti dell'ambientalismo in Italia. E tra i romanzi: 'Dopo la pioggia' (E/O) di Chiara Mezzalama in cui le storie dei protagonisti Elena ed Ettore confluiscono in un vero e proprio "manifesto" contro la colpevole e ormai inevitabile autoestinzione dell'umanità. Questo il link alla landing page dedicata: https://www.lafeltrinelli.it/leggi-pensa-vota-elezioni-libri-sag gi? (ANSA).