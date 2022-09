Salman Rushdie, maratona letture a un mese da attentato

(ANSA) - ROMA, 12 SET - A un mese dall'attentato a Salman Rushdie, aggredito il 12 agosto a New York mentre stava tenendo una conferenza, viene dedicata all'autore dei Versi Satanici una staffetta di solidarierà di scrittori e giornalisti, organizzata da Libri Come all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Sarà una maratona di letture a ingresso libero, dedicata all'opera di Rushdie, alla libertà della scrittura e al potere dei libri a cui parteciperanno, la sera del 12 settembre, Edoardo Albinati, Pierluigi Battista, Annalisa Camilli, Gaja Cenciarelli, Leonardo Colombati, Michele De Mieri, Paolo Di Paolo, Amir Issaa, Jhumpa Lahiri, Melania Mazzucco, Romana Petri, Stefano Petrocchi, Daniele Pittèri, Rosa Polacco, Igiaba Scego, Marino Sinibaldi, Elena Stancanelli e Sandro Veronesi.

Oltre a brani dalle opere di Rushdie, verranno letti testi dimenticati come quello scritto da Sandro Veronesi più di vent'anni fa, dopo la condanna a morte, nel 1989, dello scrittore da parte dell'ayatollah Khomeini; un pezzo di Margaret Atwood per il Guardian, mai tradotto in italiano e un brevissimo brano di 8 righe, scritto recentemente da Rushdie per il Pen Club Americano sulla situazione in India , a 75 anni dall'indipendenza, letto dalla scrittrice Jhumpa Lahiri, sua grande amica.

"Salman è una persona estremamente generosa, che ha sempre fatto di tutto per proteggere gli scrittori vulnerabili in tutto il mondo. Il brevissimo testo per il Pen è un commento su quello che sta succedendo. Parla delle sue frustrazioni, della nostra delusione collettiva per tutte le libertà che stiano perdendo.

L'idea di un India che non corrisponde più a quella di 75 anni fa" spiega all'ANSA la Lahiri.

Nella 'Lettera luterana agli intellettuali italiani sul caso Rushdie', Veronesi scriveva: "Cari intellettuali italiani, poco prima, su 'La Repubblica', Guido Almansi vi aveva accusato di avere snobbato la condanna a morte di Rushdie: è questa la vostra risposta? Qualcuno, è vero, ha sottoscritto un appello contro quella condanna, ma parecchi di voi continuano a ostentare posizioni insostenibili, e contro di esse non c'è mai nessuno che protesti, col risultato che alla fine sul caso Rushdie la cultura italiana si distingue davvero per la stessa identica 'civile indifferenza' manifestata dal Vaticano".

Dai Versi Satanici leggeranno Marino Sinibaldi e Annalisa Camilli. Da Joseph Anton, Leonardo Colombati, Romana Petri e Igiaba Scego. Elena Stancanelli proporrà l'incipi di'Figli della mezzanotte , Michele De Mieri un testo dal 'Il mago di Oz', Stefano Petrocchi da 'La caduta dei Golden'.

La prossima edizione di Libri Come, a cura di Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi, sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma Ennio Morricone dal 24 al 26 marzo 2023. (ANSA).