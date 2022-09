Salman Rushdie, maratona di letture il 12 settembre a Roma

(ANSA) - MANTOVA, 07 SET - A un mese dall'attentato a Salman Rushdie, Libri Come e la Fondazione Musica per Roma dedicano una serata speciale al grande scrittore anglo americano colpito da una fatwa che lo insegue da 30 anni. Il 12 settembre, dalle 19 alle 21, al Teatro Studio Gianni Borgna dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, ci sarà una staffetta di solidarietà di scrittori e giornalisti, una maratona di lettura dedicata all'opera di Rushdie, alla libertà della scrittura e al potere dei libri. Parteciperanno Edoardo Albinati, Pierluigi Battista, Annalisa Camilli, Gaja Cenciarelli, Leonardo Colombati, Michele De Mieri, Paolo Di Paolo, Amir Issaa, Jhumpa Lahiri, Melania Mazzucco, Romana Petri, Stefano Petrocchi, Daniele Pittèri, Rosa Polacco, Igiaba Scego, Marino Sinibaldi, Elena Stancanelli, Sandro Veronesi.

"Il linguaggio e l'immaginazione non possono essere imprigionati" è una frase dell'autore de I figli della mezzanotte. "In un momento storico come questo, diventa ancora più importante non lasciare soli gli intellettuali, gli scrittori, e sostenere la parola libera, per evitare che su certe voci cada il silenzio, per arginare la solitudine di quanti si trovano a difendere le idee" spiegano gli organizzatori. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti disponibili. La prossima edizione di Libri Come, a cura di Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi, si terrà all'Auditorium Parco della Musica di Roma Ennio Morricone dal 24 al 26 marzo 2023. (ANSA).