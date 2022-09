ANSA-BOX/ Premio Inge Feltrinelli, rivolto a donne e giovani

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 07 SET - In onore di Inge Schönthal Feltrinelli, della sua inesauribile curiosità, del suo impegno e del suo attivismo nel mondo editoriale e per una cultura libera e senza muri, è nato il 'Premio Inge Feltrinelli. Raccontare il mondo, difendere i diritti'. La prima edizione sarà presentata da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Gruppo Feltrinelli il 7 settembre alle 12.30, nel giorno d'inaugurazione del Festivaletteratura di Mantova.

Il Premio Inge Feltrinelli si rivolge alle donne e alle nuove generazioni che, attraverso la parola scritta: libri, racconti, inchieste, reportage e quella che si fa azione sul campo sostiene la difesa dei diritti ed è veicolo di partecipazione civile, scintilla di quella "giustizia poetica" che consente empatia e attivazione. Perché la strada dei diritti è in continua costruzione e le Dichiarazioni internazionali, così come la nostra Costituzione, valgono soprattutto come orizzonte programmatico in continua evoluzione.

All'evento il presidente Carlo Feltrinelli, Alessandra Carra, amministratrice delegata del Gruppo Feltrinelli, Massimiliano Tarantino, direttore di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, la giornalista di Repubblica Simonetta Fiori, Simonetta Agnello Hornby e Gad Lerner. Morta il 20 settembre 2018 a 87 anni, fotoreporter e poi editrice in un'epoca in cui si voleva cambiare il mondo con i libri, Inge Feltrinelli ha avuto una vita straordinaria in cui c'è la storia del Novecento italiano ed europeo. E' stata amica personale di Doris Lessing, che ha fatto conoscere in Italia; di Gunther Grass e di Nadine Gordimer.

L'incontro che ha cambiato la sua vita è stato quello con Giangiacomo Feltrinelli nel 1958, che sposò nel 1960 e segnò il suo ingresso nell'editoria. Inge Feltrinelli ha sempre avuto uno sguardo naturalmente internazionale che ha portato nell'editoria italiana. (ANSA).