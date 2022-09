A Festivaletteratura ultimo numero Rivista Cultura del libro

(ANSA) - MANTOVA, 05 SET - I libri italiani sui dischi volanti tra il '50 e il '60; le vicende legate alla prima rarissima raccolta del barone e poeta Lucio Piccolo: "9 Liriche" tirata in sole 60 copie e senza datazione; Hemingway in Italia; la storia di due rare pubblicazioni di Carlo Emilio Gadda; la genesi editoriale del "Manifesto del futurismo" lanciato da Filippo Tommaso Marinetti nel 1909; e poi ancora Gino Barbieri incisore di guerra; la "storia di carta" della Rinascente, grande e longevo magazzino italiano, oltre a una panoramica sui cataloghi dei librai antiquari come patrimonio da salvaguardare.

C'è tutto questo e molto altro nell'ultimo numero della "Rivista di Cultura del libro" dell'Associazione Librai Antiquari d'Italia (ALAI) che sarà presentato il 7 settembre nell'ambito del Festivaletteratura di Mantova.

Appuntamento alla Biblioteca Teresiana, alle ore 14.30, per l'incontro gratuito "Col tempo tutti i libri diventano antichi", un'occasione per parlare di volumi di pregio, di collezionisti e librai antiquari, ma anche per ammirare alcune rarità esposte.

Dopo la prolusione della direttrice della Teresiana, Francesca Ferrari, seguiranno gli interventi del Presidente ALAI Gabriele Maspero, del direttore e dei vicedirettori della pubblicazione, Giovanni Biancardi, Mauro Chiabrando e Edoardo Fontana.

Interverrà anche Lucio Gambetti autore, con Franco Vezzosi, del volume sulle "Rarità bibliografiche del Novecento italiano".

