'Pfui', il nuovo libro de Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Esce, con la prefazione del cantautore Colapesce, 'Pfui', il sesto volume dell'Opera Omnia de Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco, per Bao Publishing.

A cavallo tra satira lapidaria e fumetto narrativo, che conquista chiunque ci si avvicini - anche Zerocalcare ha citato una vignetta di Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco nella sua serie 'Strappare lungo i bordi' - la raccolta è un oggetto editoriale difficile da inquadrare, in cui si racconta con sguardo impietoso sulla nostra realtà, a volte cinico, a volte malinconico, ma sempre autentico e mai giudicante, fino a contenere delle punte di lirismo e grande tenerezza. 'Pfui' arriva dopo Argh, con la prefazione di Adriano Ercolani, Sob, con la prefazione di Alessio Trabacchini, Bah, con la prefazione di Lrnz - vincitore del Premio Tuono Pettinato, Crack, con la prefazione di Silvia Ballestra e No!, con la prefazione di Andrea Delogu. L'edizione di questa collana integrale si avvale di un book design di interni e copertina studiato da Lrnz. "Sono tavole iconiche, parti con la prima e non riesci a smettere, alcune sono dei calci in bocca, ridi ma un po' soffri ed è giusto così: se l'arte non dà fastidio e non ti smuove qualcosa, a che serve? Ve lo dico io: a niente!" scrive Colapesce nel testo che apre 'Pfui.

Maicol & Mirco fanno fumetti dalle scuole medie. Sono amici per la pelle. Le persone invidiose dicono che Mirco non esiste. Ma non sanno che i fumetti fanno esistere chiunque.

Creatori de Gli scarabocchi di Maicol & Mirco, le geniali vignette rosse e nere pubblicate sul web e riproposte da Bao Publishing a partire dal 2018 in una elegante Opera Omnia, hanno collaborato e collaborano ovunque da Linus a Smemoranda e da Oggi a La Revue Dessinée Italia. Sono autori di libri come Gli Arcanoidi (Coconino, 2018) e Il Papà di dio (Bao Publishing, 2017) e una storia di Groucho su Dylan Dog. Hanno anche realizzato storie per bambini come Palla Rossa e Palla Blu editi da Bao Publishing. (ANSA).