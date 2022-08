Tutto sulla carne: volume insegna tecniche di cottura

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Una guida completa ai tipi di carne, ai tagli e alle tecniche di cottura: è quanto propone "Tutto sulla carne. Tipi. Tagli, Tecniche di cottura. Eccellenza" di Luca Terni, libro disponibile dal 30 agosto in libreria. Luca Terni, alla sua prima pubblicazione, con origine toscane e una tradizione di macellai alle spalle, ha vinto il titolo di "miglior macellaio d'Italia" al programma televisivo "Detto Fatto" e da anni gestisce una macelleria di famiglia a Capalbio (Grosseto). Per il piccolo schermo conduce i programmi "C'è ciccia" e "Scarpetta d'Italia" su Food Network. Nel volume sono presenti diverse ricette, dalla parmigiana di pollo alla guanciola di maiale brasata al "famigerato ragù dei Terni all'agnello con i carciofi" fino alla trippa, coda e fegatelli. Tra le finalità della pubblicazione- informa una nota- quello di insegnare a riconoscere il valore e la specificità di ciascun taglio attraverso la realizzazione di ricette. Il rispetto dell'animale e l'attenzione alla qualità dei prodotti, intrecciato alla consapevolezza per l'ambiente, è alla base del ricettario. (ANSA).