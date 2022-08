Il premio 'Picuti' ad Alessio Falconio

Il Premio giornalistico nazionale che ricorda la figura e l'opera di Ariodante Picuti, indimenticabile presidente della Quintana e personaggio di spicco della cultura e della politica folignate e umbra, indetto dall'Ente Giostra della Quintana insieme alla famiglia Picuti, è stato assegnato per l'edizione 2022 ad Alessio Falconio, direttore di Radio Radicale, storica emittente impegnata in prima linea nella battaglia a difesa dell'informazione libera da ogni condizionamento.

Falconio, 51 anni, già vicepresidente dell'Associazione stampa parlamentare, ha collaborato con Adnkronos e Ansa, è a Radio Radicale dal 1995 e direttore dal 2014. Il Premio, giunto alla terza edizione, era stato assegnato negli anni scorsi ad Antonio Lubrano e Agnese Pini. La cerimonia di consegna del rIconoscimento, da parte di Domenico Metelli, presidente dell'Ente Giostra della Quintana, si terrà mercoledì 7 settembre alle 18.30 a Palazzo Candiotti, a Foligno. Nell'occasione il premiato traccerà un profilo storico di Radio Radicale, nata nel 1975, illustrandone le caratteristiche e le ragioni per le quali l'emittente ha assunto tanta importanza nel complesso panorama dell'informazione nazionale.

Quest'anno la giuria, presieduta dal giornalista Roberto Conticelli e composta dal presidente Domenico Metelli e dall'avvocato Giovanni Picuti in rappresentanza della famiglia, ha assegnato anche la 'Menzione Speciale Comunicatore dell'Anno' a Ruben Della Rocca, 54 anni, vicepresidente della Comunità ebraica di Roma e responsabile della comunicazione, collaboratore di Radio Radicale all'interno del cui palinsesto illustra settimanalmente i contenuti di 'Shalom', rivista cartacea e online della Comunità ebraica romana. Il premiato parlerà poi del ruolo dei mass media nell'impegno quotidiano contro ogni tipo di discriminazione. La cerimonia è aperta al pubblico.