Libri: un alfabeto per risvegliare l'immaginazione politica

(ANSA) - FIRENZE, 13 AGO - Una raccolta ragionata di temi e parole chiave del presente per risvegliare l'immaginazione politica. E' 'Dalla Catastrofe alla Speranza. Un alfabeto politico della vita offesa' (Antonio Mandese editore, collana Quarto Stato, 18 euro, 168 pagine), dello storico della filosofia Alfonso Musci.

Il volume, in libreria dal 31 agosto, è un saggio atipico, strutturato come una raccolta di 136 esercizi di pensiero storico-critico che fanno capo ai temi e alle parole chiave del presente. Il sottotitolo, 'Un alfabeto politico della vita offesa', è un esplicito riferimento alla "vita offesa" dei Minima Moralia di Adorno per indicare le nuove 'offese' - biologiche, etiche, culturali e sociali - del nostro tempo e tra esse la più grave: l'incapacità di vedere molte cose di cui sarebbe facile accorgersi, se solo la nostra attenzione non fosse dominata da cattive abitudini linguistiche e mentali che rendono controintuitiva (nuovo analfabetismo) la verità sulla nostra condizione.

Passando per le eterotopie di Foucault, la trasformazione molecolare di Gramsci, l'allostoria di P.K.

Dick, il pensiero ambientalista di Elias Canetti, gli argini di Machiavelli, Musci traccia una riflessione composita sulle derive rischiose del nostro presente. Per uscire dalla bottiglia la mosca - metafora dell'uomo secondo Raffaele La Capria - deve saper vedere la bottiglia dall'esterno, cioè intuire il sistema complessivo, andare oltre l'apparenza ingannevole delle cose.

Il saggio si offre come uno strumentario per esercitarsi a guardare al di là del collo di bottiglia in cui siamo imprigionati e costruire autonomamente e con spirito critico nuove strade del pensiero e dell'azione politica. (ANSA).