TikTok, tra libri dell'estate Jackson, Dicker, Deonn

Oltre ai titoli che ormai si possono definire "i classici del BookTok" come 'La canzone di Achille' di Madeline Miller, 'L'ultima notte della nostra vita' di Adam Silvera e 'Una vita come tante' di Hanya Yanagihara, la community italiana sta dedicando l'estate a rimettersi in pari con le letture dell'anno e scoprire le ultime novità del panorama editoriale. In particolare, per il filone dei gialli e dei thriller spiccano 'Come uccidono le brave ragazze' di Holly Jackson, i cui video si trovano sotto l'hashtag #agggtm e l'intramontabile 'La verità sul caso Harry Quebert' di Joël Dicker, con quasi 180 mila di visualizzazioni.

Apprezzato anche il genere fantasy che con TikTok e la sua community è stato riscoperto tra classici e nuove uscite come 'Legenborn' di Tracy Deonn e 'C'era una volta un cuore spezzato' di Stephanie Garber che stanno tenendo i BookToker incollati alle loro pagine. Fantasy storico e al contempo romanzo di formazione, di cui è attesissima l'uscita del terzo volume, sono invece i due volumi della tetralogia Le cronache dell'acero e del ciliegio di Camille Monceaux con oltre 900 mila visualizzazioni. Per i Romance e intrecci d'amore 'It ends with us' (Siamo noi a dire basta) di Colleen Hoover, con oltre 1 miliardo di visualizzazioni, 'I sette mariti' di Evelyn Hugo' di Taylor Jenkins Reid, con quasi 4.5 milioni di views e anche l''auto pubblicato 'Come anima mai' di Rossana Soldano, 33 milioni di visualizzazioni. Grande seguito anche per i graphic novel con i volumi di 'Heartstopper' scritti da Alice Oseman in cui si narra la storia d'amore adolescenziale tra Charlie e Nick, con oltre 7 miliardi di visualizzazioni.

Nato in maniera spontanea durante il primo lockdown di marzo 2020, BookTok è il trend che ha segnato l'arrivo, e la successiva evoluzione, della passione per la lettura, e più in generale per i libri, in piattaforma riunendo la community attorno a un interesse condiviso. 69 miliardi di visualizzazioni a livello globale solo per #BookTok e quasi 1 miliardo di visualizzazioni per l'hashtag tutto italiano #BookTokItalia mostrano il successo e la viralità di un fenomeno che ha toccato la community - e non solo - di tutto il mondo. Su TikTok c'è stata fin da subito una speciale alchimia capace di coniugare il classico piacere della lettura con le caratteristiche tipiche della piattaforma per creare contenuti in grado di far conoscere e riscoprire novità o classici della letteratura con un linguaggio tutto nuovo. I creator - booktoker - condividendo pareri, opinioni, reactions e aggiornamenti nella lettura, hanno dato vita a un racconto corale ed eterogeneo attorno ai titoli che più hanno catturato la loro attenzione. L'effetto si è visto sul mercato dell'editoria con diversi casi di libri, dai classici ai moderni, che hanno scalato le classifiche, diventando bestseller grazie alla viralità su TikTok e molte librerie hanno cominciato a creare angoli in negozio dedicati ai libri consigliati proprio dalla community di TikTok. Diversi anche i trend presenti in piattaforma, tra cui: Le live di lettura con, tra tra le più seguite, quelle di @labibliotecadidaphne; consigli e quiz con i librai e il racconto personificato dei personaggi, una modalità inedita, nata spontaneamente della community, in cui le vicende del protagonista vengono trasportate su se stessi fino a impersonare un supereroe o una ragazza con la voglia di cambiare il mondo.

