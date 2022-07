pnlegge: accordo con Paff per promozione del fumetto

(ANSA) - PORDENONE, 30 LUG - Promuovere il fumetto nell'editoria e l'editoria del fumetto: è questo l'obiettivo del nuovo Protocollo d'intesa sottoscritto fra Fondazione Pordenonelegge e Associazione Vastagamma, ente gestore del PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli, che trova sede a Pordenone negli spazi di Villa Galvani e Galleria Pizzinato.

Un accordo biennale, operativo fino al 31 dicembre 2023, siglato dai rispettivi presidenti, Michelangelo Agrusti e Giulio De Vita.

Prima tappa di realizzazione della collaborazione sarà pordenonelegge 2022, la Festa del Libro con gli Autori in programma dal 14 al 18 settembre, che ospiterà molti incontri progettati insieme intorno al mondo del fumetto. A cominciare dal maestro del noir, Massimo Carlotto che insieme a Irene Carbone presenterà la sua ultima opera: un graphic crime in cui niente è come sembra. Juanjo Guarnido e Bernard Mahe parleranno invece del mondo hard-boiled di Blacksad.

L'invenzione della parola "robot" dal teatro al fumetto sarà invece al centro dell'incontro con Alessandro Catalano e Kateřina Čupová.

E ancora, perché il legal thriller riscuote così tanto successo negli Stati Uniti? E perché, al contrario, nel poliziesco italiano è così raro che venga narrata la fase processuale? Questo il tema del dialogo fra Alessandro Perissinotto e Piero d'Ettorre. Luca Lupatelli, il figlio maggiore di Tony Wolf (nome d'arte di Antonio Lupatelli), e Allegra Dami, nipote di Piero, fondatore della celebra casa editrice di libri illustrati per ragazzi, ripercorrono la straordinaria avventura di una famiglia di grandi illustratori. (ANSA).