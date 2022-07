Libri: a 97 anni "zia Gina" testimonial della Rubbettino

(ANSA) - CERVICATI, 21 LUG - A 97 anni testimonial della nuova campagna della casa editrice "Rubbettino" sui social e nelle librerie di sensibilizzazione alla lettura. È "zia Gina" e vive a Cervicati, un comune di nemmeno mille abitanti in provincia di Cosenza.

Gina Lanzillotta trascorre le sue giornate immersa nelle pagine dei suoi libri. Ha frequentato la scuola per pochi anni, come molte persone della sua età, ma ha trovato nei libri dei compagni fedeli, capaci di donarle momenti lieti e di sollievo rispetto alle fatiche della vita.

"Zia Gina", malgrado l'età avanzata, non ha voluto rinunciare alla sua grande passione della lettura e per farlo utilizza una lente d'ingrandimento. La foto che la ritrae seduta sui gradini di casa con un libro poggiato sulle ginocchia e la lente d'ingrandimento in mano è diventata così quella utilizzata da Rubbettino per la sua campagna. L''immagine è accompagnata da una frase di Luis Sepúlveda tratta dal libro "Il vecchio che leggeva romanzi d'amore": "Sapeva leggere. Possedeva l'antidoto contro il terribile veleno della vecchiaia".

La storia di "zia Gina" è stata scoperta dall'antropologo Ottavio Cavalcanti, che l'ha segnalata alla Rubbettino. "Una storia - si afferma in una nota della casa editrice - che diventa allo stesso tempo emblema e sprone per una terra come la Calabria che rimane inchiodata agli ultimi posti della classifica nazionale degli indici di lettura, ma che allo stesso tempo vede da sempre la cultura e la lettura come strumenti di riscatto e crescita sociale". (ANSA).