Khaled Hosseini, mia figlia Haris è transgender

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Ieri mia figlia Haris si è dichiarata transgender. Non sono mai stato più orgoglioso di lei. Ha insegnato tanto alla nostra famiglia sul coraggio e sulla verità". Lo dice in un tweet Khaled Hosseini, lo scrittore e medico statunitense di origine afghana, autore di bestseller come ' Il cacciatore di aquiloni' e 'Mille splendidi soli'. "So - spiega lo scrittore - che questo processo è stato doloroso per lei. È temprata alla crudeltà a cui sono esposte le persone trans". Ma, "lei è forte e imperterrita" afferma Hosseini.

