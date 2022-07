Libri: Erin Doom in vetta alla top ten dei primi sei mesi 2022

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Il fenomeno Erin Doom è al primo posto della Top Ten dei titoli più venduti dal 2 gennaio al 19 giugno 2022 dove conquista anche l'ottava posizione. Chiude, al decimo posto, Toshikazu Kawaguchi. Questo secondo le classifiche dell'Associazione Italiana Editori- Aie su dati Nielsen BookScan, diffusi il 12 luglio.

Ecco la Top Ten: 1) Fabbricante di Lacrime, Erin Doom, Magazzini Salani (maggio 2021) 2) Le ossa parlano, Antonio Manzini, Sellerio (gennaio 2022) 3) Violeta, Isabel Allende, Feltrinelli (febbraio 2022) 4) Rancore, Gianrico Carofiglio, Einaudi (marzo 2022) 5)La canzone di Achille, Madeline Miller, Marsilio (gennaio 2019) 6) Il caso Alaska Sanders, Joel Dicker, La nave di Teseo (maggio 2022) 7) It ends with us. Siamo noi a dire basta, Colleen Hoover, Sperling & Kupfer (marzo 2022) 8) Nel modo in cui cade la neve, Erin Doom, Magazzini Salani (gennaio 2022) 9) Una persona alla volta, Gino Strada, Feltrinelli (marzo 2022) 10) Finché il caffè è caldo, Toshikazu Kawaguchi, Garzanti (marzo 2022). (ANSA).