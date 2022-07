Campiello Junior, al via la seconda edizione con due categorie

Al via la seconda edizione del 'Premio Campiello Junior', il riconoscimento letterario nato dalla collaborazione tra la Fondazione Campiello, la Fondazione Pirelli e Pirelli per opere italiane di narrativa e poesia scritte per ragazzi, con l'obiettivo di incentivare la lettura e contribuire alla diffusione del libro tra i giovanissimi.

La novità di questa edizione è che il premio prevede due diverse categorie: il "Campiello Junior 7-10 anni", che si rivolge ai ragazzi delle scuole primarie delle classi III, IV, V e il "Campiello Junior 11-14 anni", per i giovani lettori della scuola secondaria di primo grado classi I, II, III.

Verranno ammesse tutte le opere pubblicate per la prima volta in volume cartaceo tra il 1° novembre 2021 e il 31 ottobre 2022. L'11 novembre 2022 è il termine ultimo per poter partecipare all'edizione 2022.

La selezione dei libri finalisti sarà affidata a una Giuria composta da esperti di letteratura per ragazzi, presieduta dallo scrittore Roberto Piumini e composta da Chiara Lagani, attrice e drammaturga, Martino Negri, docente di didattica della letteratura e letteratura per l'infanzia presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, Michela Possamai, docente presso l'Università Iusve di Venezia, già membro del Comitato Tecnico Campiello Giovani e David Tolin, libraio e presidente di Alir.

I veri protagonisti poi, chiamati a scegliere i vincitori del Premio Campiello Junior saranno i giovani lettori di tutta Italia e italiani residenti all'estero: una giuria popolare composta da 240 ragazzi, suddivisi in due categorie di 120 ciascuna.

Il vincitore, al quale è riconosciuto un premio in denaro di 2000 euro, sarà annunciato a maggio 2023 e celebrato a settembre durante la Cerimonia di Premiazione del Campiello 2023. Ai ragazzi che faranno parte della giuria e a tutti i giovani appassionati di lettura, Pirelli con la sua Fondazione e il Premio Campiello daranno la possibilità di partecipare a una serie di iniziative dedicate al mondo del libro e dell'editoria per ragazzi, a cui parteciperanno anche gli autori dei libri finalisti.

Il regolamento con tutti i dettagli del concorso è online nella sezione dedicata del sito del Premio Campiello.