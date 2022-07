Oltre 18 mila persone per 'Piazze dei libri' a Firenze

Oltre 18 mila persone hanno partecipato a 'Piazze dei libri', evento speciale dell'Estate Fiorentina promosso dal Comune di Firenze - Direzione cultura, con la collaborazione di Confartigianato Firenze, che dal 1 al 10 luglio ha animato quattro piazze del centro storico con stand a cielo aperto e 90 appuntamenti a ingresso gratuito (tra incontri con gli autori, dibattiti, salotti letterari, letture per bambini), con il coinvolgimento di 13 librerie fiorentine.

Più di 18 mila persone, si spiega in una nota, hanno visitato i banchi open air, di cui 4.200 persone hanno assistito alle presentazioni e agli appuntamenti letterari. "E' stato un successo e siamo molto soddisfatti: Firenze si conferma luogo vivace di cultura e i fiorentini degli appassionati lettori", afferma Alessandro Vittorio Sorani, presidente di Confartigianato Imprese Firenze. "Siamo davvero orgogliosi per il risultato di questa prima edizione di 'Piazze dei libri'. Un successo e un bellissimo modo di vivere e animare la nostra città, di sentirsi comunità nel segno di quell'oggetto così prezioso che è il libro. C'è voglia di leggere tra i cittadini e come amministrazione vogliamo sempre di più promuovere iniziative che vadano in questa direzione", ha detto la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini.

Sono intervenuti autori come Dacia Maraini, Cathy La Torre, Francesco Muzzopappa, Veronica Pivetti, Diego Passoni, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Simone Innocenti e tanti altri.

(ANSA).