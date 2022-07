Audiolibri, Premio Strega 'Spatriati' in esclusiva su Storytel

L'audiolibro di 'Spatriati' di Mario Desiati, vincitore del premio Strega 2022, letto da Paolo Russo, per la durata di 7 ore e 21 minuti, è tra le proposte per l'estate 2022, in esclusiva su Storytel. Dopo la premiazione di Desiati, giovedì 7 luglio al Ninfeo di Villa Giulia, a Roma, l'audiolibro è entrato subito in tendenza nell'app tra i titoli più ricercati del fine settimana.

Per le vacanze Storytel propone anche l'ascolto di libri di altri finalisti del Premio Strega come 'Nina sull'argine' di Veronica Galletta, 'Nova' di Fabio Bacà e 'Randagi' di Marco Amerighi.

La prima piattaforma europea di audiolibri e podcast, con un catalogo di più di 500 mila titoli, tra cui molte esclusive, tra gli audiolibri di punta ha anche 'La prima indagine di Montalbano' e 'La voce del violino' di Andrea Camilleri, disponibili in esclusiva per la voce del lettore designato da Camilleri stesso per le sue opere, Massimo Venturiello. E ancora i bestseller di maggior successo, da recuperare o su cui tornare per farsi compagnia con il meglio delle storie recenti: 'Parlarne tra amici' di Sally Rooney, da poco riadattato a serie tv, 'I leoni di Sicilia' di Stefania Auci. Disponibili da quest'estate anche nuove uscite editoriali tra le quali Lorenzo Marone con 'Le madri non dormono mai' e Cathy La Torre con 'Ci sono cose più importanti'.

Tra i podcast arrivano: 'Gente alla della moda' di Giulia Torelli, autrice del blog rockandfiocc, in 8 puntate, ogni settimana, dal 5 luglio e 'Ama ciò che fai' del Growth Coach Raffaele Gaito, in otto puntate dal 27 luglio. (ANSA).