'Ritagli di giornale', graphic novel d'esordio di Rocco Casulli

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - ROCCO CASULLI, RITAGLI DI GIORNALE (OTTOCERVO, PP 148, EURO18.00). Racconta la storia di Diana, un'anziana signora che non esce di casa da sessant'anni e che conosce il mondo solo attraverso le pagine dei giornali, di cui è avida lettrice e collezionista, il graphic novel 'Ritagli di giornale'. Scritto e disegnato dal giovane esordiente Rocco Casulli, sarà in libreria il 20 luglio per Ottocervo, marchio di Antonio Mandese Editore dedicato ai fumetti.

E' una favola per adulti sulla forza dei sentimenti, il potere della meraviglia e sull'incontro di due solitudini che può produrre conseguenze impreviste e sorprendenti.

Un giorno il postino non consegna a Diana il quotidiano e per trovarlo l'anziana signora sarà costretta ad uscire, ad affrontare le sue paure e il terribile- meraviglioso mondo esterno alla ricerca di un'edicola. Per puro caso, a farle compagnia in questa avventura sarà Matteo, ombroso adolescente che nasconde nei propri silenzi un segreto inconfessabile.

Già colorista de Il Sentiero (Round Robin editrice) Rocco Casulli, classe 1998, che ha frequentato la scuola di fumetto, disegno e illustrazione 'Grafite' di Taranto, in 'Ritagli di Giornale' ci mostra la forza dell'amicizia in grado di abbattere qualsiasi barriera.

Antonio Mandese editore & figli è una casa editrice indipendente che nasce dall'esperienza di generazioni di librai della Casa del libro Mandese di Taranto. Un progetto nuovo che nutre l'ambizione di costruire una factory di talenti, mantenendo alta la qualità delle pubblicazioni e uno sguardo aperto sul mondo.

I direttori editoriali di Ottocervo sono Gian Marco De Francisco, fumettista per BeccoGiallo, 001, Lisciani e fondatore della Scuola di Fumetto e Illustrazione "Grafite" e Maurizio Cotrona, insegnante di scrittura creativa e scrittore per Gallucci ed Elliot. (ANSA).