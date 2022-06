'Il gioco di Andromeda', romanzo enigma di Iacopo Cellini

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - IACOPO CELLINI, IL GIOCO DI ANDROMEDA (NEWTON COMPTON, PP 256, EURO 9,90). Arriva in libreria, 'Il gioco di Andromeda', un "romanzo enigma" di Iacopo Cellini, prima opera di un giovane e promettente enigmista, pubblicato da Newton Compton.

Costruito come un puzzle, il primo letterario italiano, il testo ha la forma del diario di un paziente di un noto manicomio criminale, un ex professore universitario accusato dell'omicidio della figlia, Andromeda. Le pagine apparentemente non hanno significato, ma in realtà contengono indicazioni fondamentali per ricostruire l'ordine in cui sono state scritte e capire come siano andate davvero le cose. Il paziente è stato affidato a una psichiatra che durante la terapia prova a interrogarlo, senza ottenere risultati apprezzabili: si è chiuso in un silenzio maniacale e si guarda attorno con aria assente. Con il passare del tempo la dottoressa, però, si affeziona al paziente, convinta della sua innocenza. È infatti proprio lei che, ispezionando la sua stanza, ha trovato quelle pagine sconclusionate. Colpita da quel ritrovamento e intenzionata a scoprire la verità, inizia la lettura cercando di mettere in sequenza i tasselli della storia. Molti sono i riferimenti alla cultura occidentale, specialmente a quella letteraria e mitologica, vere passioni del paziente. Per ricostruire la consecutio temporum del testo bisogna rintracciare gli elementi, ovviamente criptati, che attengono ad avvenimenti importanti della storia italiana e dell'Occidente. Nel dettaglio, quelli che a prima vista sembrano i deliri di un folle in realtà sono indizi, e contengono le chiavi per la soluzione dell'enigma.

Nato a Barga, in provincia di Lucca, nel 1990, Cellini ha trasformato la sua passione per enigmi e indovinelli in oggetto di studio che è culminato in una Laurea sulla Semiotica dell'Enigma presso l'Università di Bologna. Nel 2018 ha creato il blog di Enigmatopia, punto di riferimento italiano per gli appassionati di riddle online, dove affronta argomenti legati al mondo enigmistico e crea egli stesso terribili rompicapo interattivi. A volte firma i suoi giochi con lo pseudonimo "Novantanove" , un nome il cui significato è anch'esso un indovinello.

Newton Compton invita i lettori a giocare alla ricostruzione proposta ne 'Il gioco di Andromeda' partecipando al concorso, dal 28 giugno 2022 al 28 febbraio 2023, che permetterà di vincere libri dal catalogo della casa editrice per un valore di 500 euro.

Il Regolamento su www.newtoncompton.com