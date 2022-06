BENEDETTA DE PERNA, 'RACCONTI PER MAMME INSONNI' (EPC Editore, pp. 256 pagine, €18).

Dalla carriera di giurista a quella di mamma a tempo pieno, barattando la borsa da lavoro con le borse sotto gli occhi per le notti prive di sonno. Con "Racconti per mamme insonni" è in libreria la storia della blogger Benedetta de Perna, classe 1989, che dal 2018 sul sito Mumistheceo cerca di narrare il passaggio dall'essere donna all'essere madre e di ricordare alle lettrici che si può essere tutto quello che si vuole. Un libro che "non parla di me", ma "di noi", scrive de Perna, alla sua community di oltre 90mila follower su Instagram: "Perché vi vedo adesso, che credete di essere gomma malleabile e invece poi scoprite di essere un indistruttibile pezzo d'acciaio".

Con tono ironico e originale, il volume racconta il percorso di vita dell'autrice. Dalla laurea in giurisprudenza e al lavoro che la porta in Florida e in Svizzera, fino alla scelta di tornare a Roma e iniziare a costruire la sua famiglia, oggi composta da quattro bambine: oggi è composta da quattro bambine: Beatrice, Catia Vittoria, Nina Andrea e la piccola Lea Celeste.

"Hanno stravolto talmente tanto la mia vita - scrive de Perna nel libro - che oggi, mentre con il braccio sinistro cullo Catia Vittoria e con quello destro tolgo il grasso dal prosciutto per Beatrice, non ricordo proprio più chi ero, quindi vi racconto tutto solo da quando ne ho memoria. Non importa quanto si dà, ma quanto amore si mette nel dare». (ANSA).