Cresce il mercato dei fumetti, Morandi (MiC) "è bene culturale"

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Le vendite dei fumetti in continuo aumento, con uno spazio crescente anche nei musei a partire dagli Uffizi che hanno appena acquisito nella loro collezione permanente 52 autoritratti di fumettisti italiani con l'intenzione di esporli nel Corridoio Vasariano in occasione della sua riapertura al pubblico. Il fumetto, sottolinea dal ministero guidato da Franceschini il responsabile comunicazione e ufficio stampa Mattia Morandi, è oggi a tutti gli effetti considerato un bene culturale. L'occasione per sottolinearlo è una puntata di Fuori Tg, andata in onda oggi su Rai 3, dove si dà conto del fenomeno di mercato legato a questo segmento dell'editoria. Rispetto al 2019 - sono dati dell'ufficio studi Aie riportati da Fuori Tg - il mercato complessivo dei libri sta su 1 miliardo 701 milioni di euro di prezzo di copertina. Di questi, oltre 100 milioni è il venduto dei fumetti, con una percentuale cresciuta del 175 per cento rispetto al 2019. E all'interno di questi 100 milioni oltre 58 sono composti da manga, fumetti giapponesi tradotti in Italia che dal 2019 sono cresciuti del 520 per cento. Non a caso, viene anticipato dalla trasmissione condotta da Maria Rosaria De Medici, la Star Comics, ovvero la società che in Italia produce i Manga, con una operazione ci si andrà a concludere a fine mese, è stata acquisita al 51 per cento da Mondadori. "Siamo uno dei settori che ha beneficiato di più della tragedia della pandemia", sottolinea ai microfoni di Fuori Tg Michele Rech in arte Zerocalcare.

Ma non è solo mercato, quello del fumetto, insiste Morandi, "è un fenomeno in crescita anche dal punto di vista culturale".

Dal ministero ricordano il successo della collezione lanciata nel 2017 dal MiC con 51 storie ambientate nei musei e affidate ad altrettanti fumettisti, nata per riavvicinare i più giovani ai musei. Un lavoro premiato nel 2018 a Lucca Comics come miglior iniziativa editoriale dell'anno. Aperta fino a settembre ai Musei Reali di Torino nella Galleria sabauda, una mostra espone una selezione di queste storie. Il mercato intanto cresce: se nel 2021 ogni 10 libri venduti uno era di fumetti, nel primo semestre del 2022, anticipano da Fuori Tg citando sempre l'Aie, la percentuale è di uno ogni otto.