Libri: Mario Di Ferro, 'Cucina'

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - MARIO DI FERRO, 'CUCINA. ... LA VITA COMINCIÒ CON UN PECCATO DI GOLA' (Pietro Vittorietti Edizioni, pp.160, 20 euro) Vedi Mario Di Ferro, ci parli per un po', e ti viene in mente il volto di un bambino monello che sta per ideare l'ennesima marachella. Invece poi ci parli e scopri che è uno dei cuochi più bravi e preparati fra i tanti in circolazione. Ma non solo: l'unico nella storia ad avere cucinato per almeno due papi (Benedetto XVI e Francesco).

Non poteva che essere lui, dunque, a scrivere un libro sulle prelibatezze siciliane e a dedicarlo a chi vuole imparare nel modo più semplice e agile. Di Ferro illustra e spiega con parole semplici - anche a chi ha scarsissima dimestichezza con i fornelli - come si prepara un piatto: arancine, crocchette, caponata. Il volume è un condensato di tradizione, sapori ed emozioni, che si tramandano di generazione in generazione e fanno il verso a una regione - la Sicilia - che sfoggia a tavola pietanze di indiscussa bontà. L'allegria è il filo che unisce la passione di Di Ferro ai piatti più prelibati, esaltandoli. Fra le pagine del libro si trovano anche dei qr code (da inquadrare con lo smartphone) che, se letti, daranno la parola al libro, con 12 video del e con l'autore, da scoprire e... da ridere. Un autentico spasso, un modo per provare l'esperienza ai fornelli.

Insieme con 87 piatti - divisi fra antipasti, contorni, primi, alternative, pesce, carne e dolci - si possono trovare tre ricette base, senza le quali buona parte dei piatti non si potrebbero realizzare, e una serie di interessanti curiosità: dai cenni storici, alle eccellenze dello slow-food e del cosiddetto street-food, veri punti fermi della cultura culinaria palermitana e siciliana; dalle virtù delle erbe, ai dosaggi degli ingredienti, ai consigli utili per eliminare sgradevoli odori. Altri video di Mario sono disponibili sul canale Youtube Mario Di Ferro-Cucina.

Mario Di Ferro, prima di esibire l'arte culinaria, ha fondato e gestito numerosi locali, poi ha deciso di regalare assaggi di poesia a Renato Zero e Vasco Rossi, a Edoardo Bennato, Claudio Baglioni e a tanti altri artisti di passaggio. Nel 2010 ha organizzato, nella Curia di Palermo, in occasione della visita papale, il pranzo per Benedetto XVI e i vescovi.

Evento che si ripeterà nel 2019, quando a visitare la città sarà invece Papa Francesco. All'attività ristorativa, negli stessi anni, Mario ha affiancato anche l'organizzazione di concerti: da Lucio Dalla a Francesco De Gregori, a Noa e Gil Dor, Jamiroquai, il Concerto per la Pace a Catania, gli Earth, Wind & Fire nella sontuosa cornice del Teatro Greco di Taormina.

Ma anche gli appuntamenti in Sicilia di ospiti prestigiosi come il Dalai Lama e Richard Gere, Hillary Clinton, Dolce&Gabbana.

Un uomo poliedrico, ma soprattutto un cuoco imprescindibile.

(ANSA).