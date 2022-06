GardaLo!, al via il primo Festival del Lago di Garda

Debutta 'GardaLo!', primo Festival culturale del Lago di Garda, ideato e diretto dal presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri. L'edizione pilota dal 24 al 26 giugno al Vittoriale, sarà in quattro percorsi tematici per oltre 20 incontri tra conferenze, spettacoli e dialoghi per discutere della contemporaneità. Spazio anche a laboratori dedicati ai bambini e visite speciali a misura dei più piccoli, per la prima volta al Vittoriale.

Tra gli ospiti Beck, Alessandro Bergonzoni, Gianni Biondillo, Franco Cardini Paolo Crepet, Domenico De Masi, Ernesto Galli della Loggia, Luca Doninelli Camillo Langone, Michela Marzano e Italo Rota. A concludere le giornate di sabato 25 e domenica 26, due spettacoli all'Anfiteatro del Vittoriale.

Il Festival, che coinvolge la sponda lombarda del Lago di Garda, è stato fortemente voluto e progettato per un'area che - a fronte di un turismo straordinario per qualità e quantità - mancava ancora di un appuntamento che ne arricchisse l'offerta culturale, centrale nel calendario estivo.

"Ormai gardesano, da molto sento la mancanza - nello splendore del Garda - di un festival che porti bellezza, intelligenza, divertimento, scoperte alla marea di turisti che vengono a trovarci. Adesso è il momento, perché i periodi di crisi sono anche punti di partenza per una rinascita. GardaLo!, già in questa edizione pilota che si svolgerà interamente al Vittoriale degli Italiani, toccherà proprio i punti fondamentali per la rinascita: la formazione di bambini e giovani, anzitutto, poi la scuola, il rapporto città-abitanti, la storia, l'economia nelle sue forme più dinamiche, le start up; infine, spettacoli clamorosi per intelligenza e bellezza. Si chiama GardaLo! perché, nelle intenzioni, l'anno prossimo affiancherà Bergamo Brescia 2023 Capitale Italiana della Cultura con dieci giorni di eventi in tutte le città della sponda lombarda del Garda, compresa Brescia e oltre. Ma nel progetto finale diventerà GardaGa!, e coinvolgerà le tre sponde e le tre regioni di questa meraviglia senza confini: né fisici né mentali" dice Giordano Bruno Guerri.

Quattro le sezioni in programma: 'Innovazione', a cura di Giovanni Iozzia; 'Letteratura', a cura di Luigi Mascheroni, 'Giovani', ideata da Paola Veneto e 'Spettacolo' organizzata da Viola Costa. Nella mattinata di domenica 26 giugno, il programma di GardaLo! si arricchisce di un evento in collaborazione con il Comune di Cremona: un'esibizione al violino Stradivari Golden Bell di Lena Yokoyama.

Aggiornamenti e informazioni sul sito www.gardalo.it e alla mail info@gardalo.it. (ANSA).