Libri: Vitali Gentilini, Le immagini non mentono quasi mai

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - FRANCESCO VITALI GENTILINI, LE IMMAGINI NON MENTONO QUASI MAI (Poderosa Edizioni, pp.300, 20 euro). Terremoti, attentati terroristici, viaggi spaziali, incontri sportivi e teatrali, nonché tanti eventi storici, incluso quello tra Ronald Reagan e Michail Gorbaciov a Reykjavík, fino al conflitto russo-ucraino: c'è il racconto appassionato di oltre 50 anni di cronaca italiana e internazionale attraverso gli occhi di Claudio Speranza, telecinereporter della Rai, nel libro "Le immagini non mentono quasi mai", scritto da Francesco Vitali Gentilini e pubblicato da Poderosa edizioni. Con la prefazione di Nuccio Fava, e la postfazione curata da Antonio Catolfi, il volume svela in una lunga conversazione tra l'autore e Speranza (arricchita anche da più di 100 scatti) non solo la carriera di un uomo che ha viaggiato in 151 Paesi, il suo percorso formativo e l'affresco di una società e di una mentalità che disegna l'Italia degli Anni Cinquanta e attraversa decenni di storia, ma anche il racconto di un mestiere come quello del videoreporter che ormai è cambiato radicalmente. Il libro verrà presentato il 15 giugno alla Sala del Carroccio in Campidoglio (ore 17): dopo il saluto istituzionale di Svetlana Celli, Presidente Assemblea Capitolina, oltre all'autore e a Claudio Speranza interverranno all'incontro coordinato da Marco Italiano, Presidente Associazione Res Magnae, anche Giampiero Gramaglia, Direttore Scuola di giornalismo di Urbino ed Enrico Menduni, Professore Media digitali Universitas Mercatorum. (ANSA).