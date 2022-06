Libri: Palma Bucarelli, diario del suo Viaggio in America

(di Patrizia Vacalebri) (ANSA) - ROMA, 15 GIU - MARIASTELLA MARGOZZI - PALMA BUCARELLI - 1961 VIAGGIO IN AMERICA (De Luca Editori d'Arte, pp 352, 29 euro) Palma Bucarelli ha dedicato la propria vita alla storia dell'arte. Donna bella ed elegante, lo sguardo sempre rivolto al futuro, è stata un'antesignana di comportamenti sociali che oggi sono giudicati normali, ma che nel periodo storico in cui ha vissuto venivano interpretati come sintomi di insofferenza sociale. Era una persona che amava in maniera totale la sua professione, la sua Galleria, di cui era diventata responsabile in giovane età.

Il Diario del suo viaggio in America negli ultimi mesi del 1961 racconta un'esperienza che Palma scelse di affrontare per crescere professionalmente e come persona. Un'avventura affrontata da sola buttandosi a capofitto in un mondo che ammirava, ma non sentiva suo, con l'obbligo morale di voler portare l'Italia fuori dai suoi confini e molto probabilmente, rendendosi conto solo in parte che in realtà l'America aveva già invaso i suoi, quelli della sua Galleria, quelli dell'arte italiana. Il racconto è accompagnato dal corredo di lettere e testimonianze che l'avventura americana ha raccolto intorno a sé, in primo luogo la corrispondenza con Giulio Carlo Argan e con Paolo Monelli.

A raccontare questo diario è Mariastella Margozzi, storica dell'arte, che ha lavorato per oltre vent'anni alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, occupandosi di arte italiana e straniera del XX secolo, in particolare di grandi artisti, quali De Chirico, Sironi, Guttuso, Modigliani, Klee, Giacometti, ma anche dei movimenti d'avanguardia, come il Futurismo, la Metafisica, l'Arte programmata e cinevisuale. È stata conservatrice delle collezioni di pittura e scultura del XX secolo della Galleria Nazionale e curatrice di importanti mostre, anche internazionali. Ha approfondito la storia culturale della Galleria attraverso lo studio degli Archivi storico e bio-iconografico, interessandosi particolarmente ai decenni della direzione di Palma Bucarelli, della quale ha curato anche la mostra monografica in occasione del centenario della nascita (Il Museo come Avanguardia, 2009). Da oltre trent'anni nei ruoli dell'odierno ministero della Cultura, è attualmente dirigente dei Musei statali della città di Roma. Attorno al Diario e alle lettere raccolte dall'autrice del volume, sono stati riletti argomenti che raccontano la storia del viaggio. Si ripercorrono, anche a ritroso, i rapporti con le istituzioni museali americane per la circuitazione di mostre, di grande rilievo, di arte americana. Si racconta il tentativo di coinvolgimento di Walter Gropius in un progetto di ampliamento della Galleria, intuito come essenziale già a metà del secolo scorso. Si tratta di informazioni, testimonianze, memorie che germogliano dal Diario e inseriscono il monologo intimo di quell'esperienza nel mondo reale in cui Palma viveva e lavorava, dando conto degli intrecci e della complessità di una piccola ma significativa storia all'interno della storia dell'arte italiana del secolo scorso.