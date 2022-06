Tracey Thorn e la sua "amica rock'n'roll'

TRACEY THORN, LA MIA AMICA ROCK'N'ROLL (JIMENEZ EDIZIONI, PP 240, EURO 19) Tracey Thorn, la cantante del duo pop inglese Everything But the Girl, racconta la lunga amicizia con Lindy Morrison, batterista degli australiani Go-Betweens, in un libro che fa riflettere sul ruolo delle donne nella musica. E' 'La mia amica rock'nroll', pubblicato da Jimenez Edizioni, nella traduzione di Gianluca Testani, in uscita il 17 giugno.

Nel 1983, nel backstage del Lyceum di Londra, Tracey Thorn e Lindy Morrison si incontrano per la prima volta. La carriera musicale di Tracey è agli inizi, mentre Lindy ha già dieci anni di attività alle spalle. Diventano subito confidenti, compagne e migliori amiche, un rapporto lungo 37 anni cementato dai libri, dai concerti e dagli affari di cuore del rock'n'roll.

Lindy, eroina caparbia che si sta facendo strada in un ambiente dominato dai maschi, diventerà una sorta di mentore per Tracey.

Condividono la gioia e la fatica di essere donne in una band cercando sempre di fronteggiare e superare in astuzia un ambiente musicale duro e competitivo.

La Thorn, da tempo affermata scrittrice in Inghilterra, che vive a Londra con il marito Ben Watt, l'altra metà degli Everything But the Girl, e i loro tre figli, sviscera nei dettagli il legame e l'affetto tra due donne che all'apparenza sembrano l'una l'opposto, o lo specchio, dell'altra. Famosa per la ventennale carriera negli Everything But the Girl, artefici prima di un pop etereo e delicato e poi di una dance colta e raffinata, la Thorn ha pubblicato quattro album da solista, una gran quantità di singoli, una colonna sonora per il cinema e quattro libri, tra cui Another Planet e Bedsit Disco Queen. (ANSA).