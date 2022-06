Premio Andersen alla fiaba della ventenne Beatrice Lucchesi

(ANSA) - GENOVA, 11 GIU - E' Beatrice Lucchesi con la fiaba 'E' questione di un attimo', la vincitrice della 55/a edizione del Premio Andersen-Baia delle Favole dedicato alle fiabe inedite. Di Lucca, diplomata al liceo classico, Beatrice, 19 anni, è la più giovane vincitrice del Premio Andersen che negli anni è stato assegnato tra gli altri a grandi autori come Italo Calvino, Sergio Zavoli e Peppino De Filippo.

La giuria, presieduta da Livia Ravera, ha esaminato 826 fiabe nelle varie categorie e l'11 giugno, alla presenza della sindaca Valentina Ghio, si sono svolte le premiazioni.

Per la sezione scrittori professionisti ha vinto Claudio Gobbetti di Cernusco sul Naviglio con la fiaba 'La giostra-L'incredibile storia di Sara e Teo'. Il Trofeo Baia delle Favole è andato a Ginevra Van Deflor di Parigi mentre per la sezione illustratori primo premio ad Aalia Ashraf del Regno Unito; per la sezione fiaba in lingua straniera ha vinto Silvye Patience di Santa Cruz. Consegnati anche i premi ai partecipanti per le categorie giovanissimi: Agata Ferraro, 5 anni di Cittadella (Padova), e Micol Scandolara di 4 anni di San Martino di Lupari (Padova), Anna Chiara Perrina, 11 anni di Piacenza, Beatrice Facchin, 17 anni di Mogliano Veneto (Treviso). Infine segnalate le fiabe della scuola per l'Infanzia: Ri Basso di Chiavari (Genova) e IV A Mameli di Brescia. (ANSA).