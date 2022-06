Biblioteca Reale Torino, primo Libro delle ore contemporaneo

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - E' il primo libro d'artista della Biblioteca Reale torinese e il primo Libro delle Ore contemporaneo, un volume corale che racchiude stili diversi e scuole diverse rappresentati da artisti provenienti da tutta Italia. 'Libro d'ore' è il progetto espositivo, allestito alla Biblioteca Reale, che ha coinvolto 13 artisti che hanno reinterpretato, rendendolo in chiave contemporanea, ma seguendo il modello tradizionale, il libro delle ore medievale e rinascimentale. Una sorta di mostra collettiva racchiusa però in un unico volume, che raccoglie le tecniche, le poetiche e le rivisitazioni degli artisti, con un approccio corale che richiama il rapporto fra committente e l'artista e l'auctor intellectualis, l'antenato del curatore. E a curare il progetto è stata la studiosa Federica Maria Giallombardo, che dopo aver selezionato gli artisti, che hanno realizzato la loro versione dei contenuti e delle miniature del libro delle ore antico, ha realizzato il libro insieme alla casa editrice Hapax. Il volume contemporaneo, che dopo la mostra resterà in dono alla Biblioteca Reale, dialoga idealmente con i libri d'ore conservati nella storica sala libraria all'ombra di Palazzo Reale. Il progetto si inserisce nel solco del convegno 'Transizioni e variazioni mariane dal Medioevo ai nostri giorni', al quale ha partecipato anche la curatrice. (ANSA).