Libri: Le ciliegie di Hegel, Valerii si interroga su libertà

Oggi solo il 20% della popolazione mondiale può esercitare i propri diritti politici e civili. Ma chi può dirsi veramente libero? E a cosa serve la libert?. Se lo chiede Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis e autore del libro "Le ciliegie di Hegel. Una riflessione sulla libertà" (Ponte delle Grazie, pp 279, 16,80 euro).

L'autore ricorda che paradossalmente crescita economica e miglioramento delle condizioni sociali non sono necessariamente correlati a un maggiore grado di libertà. A suo parere per comprendere il il vero significato della libertà bisogna risalire agli albori della modernità inaugurata dalla Rivoluzione francese e da Napoleone.

A quei tempi il Wuttemberg è ancora sotto le rigide regole dell'ortodossia luterana. Il giovane Hegel arriva al collegio teologico di Tubinga, qui incontra altri due protagonisti del tempo, Holderlin e Schelling e il seminario si trasforma in un crogiolo di entusiasmo per quel nuovo mondo che da Parigi pulsa ai confini della Germania.

Storia, filosofia e sentimenti si intrecciano. L'autore ricorda che i tre filosofi furono i più grandi protagonisti della disputa sulla libertà del tempo, e il libro diventa anche la cronaca di passioni selvagge, segreti compromettenti, amicizie tradite, amori impossibili e terribili battaglie.

