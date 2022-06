Fumetti: 'Giorni di Tuono', Pisa celebra Tuono Pettinato

(ANSA) - PISA, 01 GIU - Si chiama "Giorni di Tuono", in programma dal 10 al 12 giugno a Pisa, il festival che nasce per ricordare la figura del fumettista Tuono Pettinato, recentemente scomparso. Voluta e organizzata dalla Fondazione Tuono Pettinato, in collaborazione con il Comune di Pisa, la rassegna si svolgerà in vari luoghi della città. Il calendario di appuntamenti in tre giorni ospiterà tante iniziative, tra cui una grande mostra di tavole originali al Museo della Grafica dal titolo "Chatwin, Randagio per scelta. Un viaggio nell'arte di Tuono Pettinato", che resterà aperta fino al 19 giugno. "La Fondazione - spiega la presidente Lia Remorini, mamma di Andrea Paggiaro, in arte Tuono Pettinato - nasce con l'intento di ricordare la figura di Tuono Pettinato, sia attraverso la promozione della sua opera, sia attraverso uno sguardo attento verso la diffusione della cultura del fumetto. In quest'ottica, aiuterà giovani artisti e studenti attraverso borse di studio e altre iniziative. 'Giorni di Tuono' è un modo per ricordare Andrea, ma senza tristezza né retorica, bensì con gioia. Per questo nella prima edizione abbiamo chiamato a raccolta i suoi amici e tutti quelli che lo stimavano o avevano lavorato con lui e in tanti hanno raccolto l'invito con entusiasmo". (ANSA).