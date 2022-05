Le pagine della terra, seconda edizione premio letterario green

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Al via la seconda edizione del Premio Letterario 'Le pagine della terra' per il Romanzo e la Letteratura Green, ideato e fondato dal maestro Claudio Cutuli e dalla psicologa e scrittrice Vera Slepoj. "Dopo l'enorme successo della prima edizione, l'obiettivo è quello di dare sempre più voce a coloro che attraverso la cultura e la scrittura si fanno portavoce della necessità di un cambiamento, con un'attenzione sempre maggiore e capillare alla nostra Madre Terra" è stato sottolineato alla presentazione il 25 maggio al Circolo Canottieri Aniene di Roma a cui hanno partecipato i fondatori insieme ai presidenti Enrico Vanzina, Ermete Realacci e alcun giurati della commissione: Rosalba Giugni, Gaetano Cappelli, Vincenzo Pepe e Gennaro Sangiuliano.

A 'Le pagine della Terra - Romanzo Green' possono concorrere esclusivamente opere in formato cartaceo pubblicate da una casa editrice tra l'1 settembre 2021 e il 30 agosto 2022. Ciascuna casa editrice può concorrere con un'unica opera, da inviare a ciascun membro della giuria entro e non oltre il 30 settembre 2022. Al centro della costruzione delle storie e dei contenuti letterari, il rapporto tra uomo e ambiente, la tutela degli alberi, del mare, delle montagne, degli animali e del nostro stesso modo di vivere. La cerimonia di premiazione è prevista a Venezia il 29 ottobre nella sala Apollinea del Teatro La Fenice.

"Il premio, il primo dedicato alla letteratura green e sostenibile, nasce nel luglio 2021 a ridosso del periodo complesso della pandemia, con la consapevolezza della necessità che il rapporto e l'equilibrio dell'umano con la terra debba passare non solo attraverso le leggi e l'impegno dei governi di tutto il mondo, ma anche e soprattutto dai contenuti culturali, dall'impegno di intellettuali e scienziati, e da una riformulazione del pensiero, della coscienza e della consapevolezza delle vecchie e delle nuove generazioni" ha spiegato Claudio Cutuli, fondatore del premio. "Una nuova visione culturale e intellettuale del rapporto dell'umano con l'ambiente e con la tutela dell'ecosistema, che riguarda anche la sopravvivenza nostra e delle future generazioni, passa anche attraverso le opere letterarie, i contenuti e le sensibilità che stanno all'interno della piccola e della grande letteratura, che non riguarda tanto la saggistica, ma soprattutto le emozioni, le storie, il linguaggio e la narrazione, quindi il romanzo" ha spiegato la co-fondatrice Vera Slepoj. (ANSA).